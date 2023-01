Sneg ne prestaje da pada! Nova najava RHMZ: Stiže do 15 centimetara snega, oprez zbog leda! Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana

U Srbiji će danas biti oblačno vreme, u većini krajeva sa snegom, osim na severoistoku gde će ponegde padati kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U nižim predelima južno od Save i Dunava stvaranje ili povećanje snežnog pokrivača za pet do 15 centimetara. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od minus jedan do jedan, a najviša od jedan do tri stepena. I u Beogradu će danas padati sneg, uz slab do umeren severni i severozapadni vetar. Temperatura od nule do jednog stepena. Do 15 cm snega "Tokom jutra oblačno sa snegom slabog i umerenog intenziteta uz formiranje manjeg snežnog