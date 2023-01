Dačić izrazio saučešće Izraelu povodom terorističkog napada u Jerusalimu

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izrazio je izraelskom ministru spoljnih poslova Eliju Koenu saučešće nakon večerašnjeg terorističkog napada u sinagogi u Jerusalimu, u kojem je ubijeno sedmoro ljudi. „Užasnuti smo terorističkim napadom na nevine ljude, Srbija saoseća sa narodom Izraela i sa porodicama poginulih.

Pucati na ljude u sinagogi za vreme njihove molitve je okrutnost bez presedana koju mora da osudi ceo svet“, naveo je Dačić u poruci. On je naveo da je taj teroristički napad počinjen na Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta, kada ceo svet odaje najveće poštovanje žrtvama, uz ocenu ta to današnju tragediju čini još većom. „Srbija ostaje dosledan borac protiv terorizma, jer to je dužnost svih nas koji pripadamo miroljubivom svetu“, naveo je šef srpske