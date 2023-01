(VIDEO) Košarkaši Partizana pobedu u derbiju proslavili na tribini sa navijačima

Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu (79:78) u 21. kolu Evrolige, a trijumf u derbiju proslavili su na tribini sa svojim navijačima.

Oko 300 pristalica crno-belih prisustvovalo je utakmici, a po završetku duela njima se prvi pridružio Matijas Lesor, kojeg su pre utakmice navijači Zvezde na ulasku u dvoranu pogodili grudvom u glavu. Lessort celebrating the win over Crvena Zvezda with Partizan’s fans pic.twitter.com/NgEd1XVjwk — Eurohoops (@Eurohoopsnet) January 27, 2023 Francuskom centru ubrzo su se pridružili i njegovi saigrači, koji su se na tribini zadržali sve dok u jednom trenutku policija