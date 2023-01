Prestaju padavine, od ponedeljka postepeni rast temperature

Sneg će padati još danas, a u ponedeljak i sunčani periodi. U Srbiji danas padavine prestaju, provejavaće tokom dana samo u brdsko-planinskim predelima.

Temperatura ujutru od -1 do 3 stepena, najviša dnevna od 1 stepen do 5 stepeni. U Beogradu moguć slab sneg do jutra, a zatim suvo i temperatura do 3 stepena. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i jak, severni i severozapadni. U ponedeljak jutro hladno, sa slabim do umerenim mrazem. Tokom dana umereno oblačno, suvo i malo toplije uz kratkotrajno razvedravanje. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, na istoku severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 0