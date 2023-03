Suđenje i poznati: Glumica Gvinet Paltrou nije kriva za sudar na skijanju, dobiće dolar odštete

BBC News pre 2 sata | Ema Saunders - BBC zabava

Posle dve nedelje suđenja, holivudska glumica Gvinet Paltrou oslobođena je krivice za sudar na skijaškoj stazi u luksuznom odmaralištu u američkoj Juti 2016.

Penzionisani očni lekar, 76-godišnji Teri Sanderson tužio je glumicu tvrdeći da je izazvala sudar koji mu je ostavio oštećenje mozga i slomljena rebra za šta traži 300.000 dolara odštete.

Tvrdio je ga je glumica udarila, gledajući svoju decu kako skijaju na stazi, a da je potom nastavila da se kreće, ne obazirući se na njega.

Dobitnica Oskara Paltrou (50) je to negirala, tvrdeći da je on nju udario otpozadi i da su oboje pali na zemlju, a da deca nisu ni bila blizu.

Sanderson je najpre tražio više od tri miliona odštete, ali je zahtev preinačio na značajno manju sumu.

Porota je posle tri sata većanja jednoglasno utvrdila da je Sanderson kriv za incident i presudila u korist Paltrou.

Ona će dobiti dolar, koliko je tražila u kontratužbi, a tužilac će podmiriti i troškove njenog advokata, kao i sudske troškove.

Sanderson je rekao presuda „veoma razočaravajuća".

Slušajući presudu, Paltrou nije pokazivala nikavu emociju, niti se po njenom licu moglo bilo šta zaključiti.

Gledala je u jednu tačku, pravo ispred sebe i blago je klimala glavom.

Zatim je krenula ka izlaznim vratima sudnice.

Dok je odlazila, nakratko je stala da razgovara sa Sandersonom.

Kasnije je on preneo da mu je rekla: „Želim ti dobro."

Odgovorio je: „Hvala draga."

U izjavi objavljenoj na Instagramu, gde je prati 8,3 miliona ljudi, dobitnica Oskara je rekla da je zadovoljna ishodom i zahvalila sudiji i osmočlanoj poroti na pažljivom vođenju slučaja.

Šta je rekao Sandersonov advokat?

U završnoj reči Sandersonov advokat Lorens Buler održao je poroti još jednu lekciju iz matematike.

Advokat je izračunao koliko novca treba dodeliti Sandersonu zbog vremena koje je izgubio povredom mozga.

Buler je rekao da bi se Sanderson, kad bi mogao, radije vratio u prošlost, kad bi mogao da bira hoće li pare ili da „okrene Zemlju unazad i vrati se u prošlost".

Na brzinu je napravio računicu - 33 dolara na sat, 16 sati dnevno, za 17 godina njegovog očekivanog života od nesreće.

Tako je Buler dobio cifru od nešto više od tri miliona dolara - ono što je u početku tražio.

Sanderson sada traži odštetu od 300.000 dolara

Nastup Bulerovog kolege Roberta Sajksa, koji je sebe uporno opisivao kao „jednostavnog seoskog advokata", obeležio je neprestani kašalj od početka suđenja.

Poroti se nije dopalo što je često kašljao, a nije stavljao ruku na usta.

Šta je rekao advokat Gvinet Paltrou?

Advokat Gvinet Paltrou Stiven Ovens u završnoj reči dramatično je naglasio da je Sanderson „nju udario".

„Njoj je prijatno u mnogim svetovima u kojima meni nije prijatno, ali joj nije prijatno u ovom svetu", rekao je on.

Kako je dodao, Paltrou je polagala velike nade u skijaško putovanje 2016. koje je trebalo da zbliži nju i decu njenog partnera.

„Šta su izgubili? Izgubili su pola dana zbližavanja, i više, jer su sada svi pod stresom", rekao je on.

„On je nju udario, on nju povredio, a onda joj je tražio tri miliona dolara za zadovoljstvo, a to nije fer", podvukao je Ovens, dok je Paltrou potvrdno klimala glavom sa svog mesta.

Šta je rekao Sanderson?

Pošto je čuo „krik od koga se ledi krv u žilama", kakav pre nikada ranije nije čuo, zadobio je jak udarac u leđa, opisao je Sanderson, a za to vreme je Paltrou odmahivala glavom sa mesta.

Kako je rekao penzionisani očni lekar, udaren je tačno ispod lopatica.

„Nikada nisam doživeo tako jak udarac

„Poslednje čega se sećam: sve je crno", ispričao je pred sudom.

Sanderson je odgovorio i na pitanje kada je saznao da je to bila Gvinet Paltrou.

„Da li ste mislili da je kul sudariti se sa slavnom ličnošću?", upitao ga je njegov advokat.

Na to je on odgovorio da nikada nije bio zainteresovan za poznate ličnosti i da je samo želeo da deci stavi do znanja da je dobro.

Sudnici je tada prikazan mejl koji je poslao u kome kaže: „Nazvaćemo ga 'Ja sam slavan mejl'".

Pitali su ga zašto je napisao „Ja sam slavan", a on je rekao:

„Nisam dobro birao reči i u glavi mi je bila zbrka, samo sam pokušavao da komuniciram sa decom i olabavim malu situaciju, a to se završilo rđavo".

Zatim je odgovarao na pitanja zastupnika Gvinet Paltrou.

Upitan „da li smatra da je bilo ludo reći 'ja sam poznat'?", odgovorio je potvrdno.

Sanderson: „Apsolutno, nisam ja takav, to nisam ja".

Advokat glumice: „Ali to ste u stvari bili vi".

Sanderson: „To je druga ličnost koja nastanjuje moje telo."

Upitan da li i za to krivi Gvinet Paltrou, on je rekao da da.

Sanderson je opisao kako se nesreća na njega psihički odrazila.

„Nikad se ne osećam kao da sam dovoljno objasnio", kaže on.

Kaže da svaki put kada drugima govori kako se oseća, postoje „velike rupe" i da oseća da mora da u glavi „sklapa kockice".

Dodaje da se često oseća pogubljeno od skijaške nesreće, jer mu nedostaje orijentacija.

„Nikada se nisam toliko oslanjao na mape", kaže on.

„Prilično sam siguran da sam izgubio vizuelno pamćenje."

U nastavku svedočenja dodao je da su i joga instruktor i njegove ćerke primetili promene u njegovom ponašanju, što je za njega bilo potresno.

„Moje devojke su moji anđeli, a ja sam njihov zaštitnik", rekao je 76-godišnjak.

Šta je rekla Gvinet Paltrou?

Paltrou je tokom svedočenja prošle nedelje rekla da ju je zbog sudara bolelo koleno, a da je Sanderson udario u nju.

„Nečije telo me je pritiskalo i čulo se veoma čudno gunđanje", rekla je ona, opisujući kako je Sanderson, penzionisani oftalmolog, navodno naleteo na nju s leđa na stazi za početnike u februaru 2016.

„Da li je ovo neka šala ili neko pokušava da uradi nešto izopačeno", rekla je sudu, prisećajući se trenutka sudara.

„Stenjao je i grcao na veoma uznemirujući način", dodala je ona.

Zajedno su pali na zemlju i skoro da su se priljubili jedno uz drugo, rekla je ona.

Kasnije je pojasnila da nije optužila Sandersona za seksualni napad.

Sandersonovi advokati tvrde da su glumicu na stazi ometala njena deca i da je posle sudara pobegla sa lica mesta.

U tužbi se navodi da je Sanderson u sudaru pretrpeo ozbiljne povrede mozga, a slomljena su mu četiri rebra.

Paltrou se izvinila što je opsovala Sandersona posle nesreće.

„Posle takvog incidenta kada se osećate povređeno, nažalost može da proradi adrenalin i emocije", rekla je ona, objašnjavajući bes.

Sandersonovi advokati su je pitali da li se seća devetogodišnjeg sina Mouzesa kako je vikao „mama, mama, gledaj me".

Rekla je da se toga ne seća.

Paltrou je takođe negirala da su joj deca odvlačila pažnju dok je skijala.

„Skijala sam i gledala nizbrdo kao i vi", rekla je.

„A mene je direktno udario gospodin Sanderson."

Upitana da li je u vreme nezgode 2016. godine znala za skijaško pravilo da mora da ostavi podatke, odgovorila je da nije.

„Ne bih otišla sa lica mesta a da ne ostavim moje podatke", odgovorila je.

Paltrou kaže da joj je rečeno da je njen instruktor skijanja rekao da će ostaviti informacije.

Sandersonovi advokati pitali su Paltrou zašto se ona lično nije raspitala da li je njihov klijent dobro.

Rekla je da je bila previše ljuta zbog nesreće da bi to sama uradila, ali je njen instruktor skijanja proverio Sandersonovo stanje.

Sanderson je, tvrdi Paltrou, promrmljao da je dobro.

„Nisam ja izazvala nesreću, tako da ne mogu biti kriva za bilo šta što mu se kasnije dogodilo", rekla je glumica.

Dan skijanja - računajući časove za Paltrou, njenog sadašnjeg muža, Breda Falčuka i četvoro dece - koštalo je više od 9.000 dolara, primetili su advokati podnosioca tužbe.

Advokati glumice tvrde da je Sanderson kriv za nesreću i da je imao nekoliko zdravstvenih problema pre sudara - među njima su gubitak vida i sluha od posledica moždanog udara, poremećaj mozga koji je izazvao prekomerno nakupljanje tečnosti i povremene depresije.

