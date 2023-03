Blinken pozvao američke državljane da odmah napuste Rusiju

Američki državni sekretar Entoni Blinken pozvao je američke državljane da odmah napuste Rusiju.

Upozorenje se odnosi na državljane SAD koji borave u Rusiji ili nameravaju da tamo otputuju. "Mi smo duboko zabrinuti zbog objave Rusije da je uhapšen američki novinar. Stejt department najviši prioritet daje sigurnosti svojih građana u inostranstvu", navodi se u objavi na Tviter nalogu Blinkena. We are deeply concerned over Russia’s announcement it has detained a U.S. citizen journalist. The @StateDept’s highest priority is the safety and security of U.S. citizens