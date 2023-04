„Tako vam je to kad menjate odelo u poslednjem trenutku“: Milatović objasnio kako mu se desio peh s ličnom kartom

Kandidat pokreta Evropa sada na predsedničkim izborima u Crnoj Gori Jakov Milatović došao je na svoje biračko mesto oko 10 sati bez lične karte, a nakon glasanja, i on i njegov protivkandidat Milo Đukanović izrazili su uverenje da će pobediti. „Tako vam je to kad menjate odelo u poslednjem trenutku, supruga je sugerisala, ja nju uvek slušam“, rekao je Milatović novinarima govoreći o pehu sa ličnom kartom, a prenosi Nova.rs koja ima izveštača u Podgorici. On je