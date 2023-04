Ministar Vesić: U junu završetak obilaznice oko Beograda

BEOGRAD - Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da će u junu biti završena i obilaznica oko Beograda, odnosno njen deo do Bubanj potoka.

Vesić je za Radio-televiziju Srbije rekao da će završetkom obilaznice do Bubanj Potoka biti rasterećenija Gazela i sam centar Beograda, jer će onima koji prolaze kroz Beograd biti dostupna obilaznica u punom profilu. On je rekao da je počelo projektovanje završetka obilaznice, odnosno 31 kilometra puta od Bubanj Potoka do Pančeva, veoma zahtevne deonice na kojoj će biti dva tunela, petlja Boleč i veliki drumsko-železnički most preko Dunava dužine 1.807 metara. "To