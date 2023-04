Drugi krug prdsedničkih izbora: U Baru i Budvi izlaznost identična kao pre 14 dana

U BARU i Budvi tokom prva dva sata glasanja, u drugom krugu za predsedničkih izbora izlaznost skoro identična kao pre 14 dana.

Foto: B.Dabić Do devet sati pravo glasa u Baru iskoristilo je 5,3 odsto birača, odnosno 2106 građana upisanih u birački spisak, kazao je predsednik Opštinske izborne komisije Dragan Simović. Do sada, kako je istakao, izborni dan na 67 biračkih mesta protiče mirno i bez zabeleženih nepravilnosti. U prvom krugu predsedničkih izbora, održanom 19. marta, izlaznost do 9 sati u Baru bila je 5,4 odsto (2153 birača). Predsednik Opštinske izborne komisije Budva, Đorđije