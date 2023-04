Ambasador Rusije u Belorusiji: "Nuklearno oružje biće raspoređeno na zapadnoj granici Državne unije"

Nuklearno oružje u Belorusiji biće postavljeno bliže zapadnim granicama Državne unije, izjavio je danas ambasador Rusije u Belorusiji Boris Grizlov.

- Nuklearno oružje će biti premešteno na zapadne granice naše Države unije i povećaće mogućnosti za osiguravanje naše bezbednosti. To će biti urađeno uprkos buci u Evropi i SAD - rekao je Grizlov stanici CTV. On je podsjetio da se očekuje da će skladišta za rusko taktičko nuklearno oružje biti izgrađena u Belorusiji do 1. jula, kako je ranije najavio ruski predsednik Vladimir Putin. (Srna)