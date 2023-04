Obratio se Jakov Milatović: Ovo je pobeda pomirenja, više nas neće deliti

Crna Gora je rekla zbogom prevaziđenom režimu Mila Đukanovića, poručio je novi predsednik Jakov Milatović.

Večeras je noć koju smo čekali 30 godina, radujmo se svima ovoj pobedi, predložio je Jakov Milatović. On je građanima čestitao pobedu „pomirene Crne Gore“, piše Dan. – Crna Gora se oprostila od prevaziđenog režima Mila Đukanovića i napravila korak ka boljoj, evropskoj budućnosti, a nama sa srećom – rekao je Milatović. Jakov Milatović novi predsednik Crne Gore – Ostavljamo prošlost iza sebe i snažno se krećemo ka budućnosti, ovo je istorijski dan – rekao je on. On