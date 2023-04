Najnoviji detalji napada na muzičare u Beton Hali! Pretučeni trubači iz benda "Kobre", evo šta je prethodilo prebijanju

Na parkingu Beton hale u Beogradu, u noći između subote i nedelje, pretučeni su i opljačkani trubači, članovi benda "Kobre" iz Vladičonog Hana, saznaje Kurir.

Naš izvor objašnjava da pretučeni trubači nisu nastupali u nekom od objekata u Beton Hali, već su na parkingu uveseljavali posetioce. - Oni su ispraćali goste do automobila i usput im svirali za novčanu nadoknadu, ali je to nekome zasmetalo i četvoricu muzičara starosti od 22 do 46 godine napalo je više ljudi. Da li je zasmetalo nekom od gostiju koji su izlazili iz kafića ili konkurenciji još uvek nije sasvim jasno utvrđeno - kaže izvor Kurira i dodaje: - Dvojica