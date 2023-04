Sneg okovao Srbiju! Danas hladno, vetrovito, temperatura do 3 stepena! Evo kakvo nas vreme čeka u narednim danima i do kada će trajati snežne padavine

U Srbiji će da danas biti oblačno, hladno i vetrovito sa snegom, a najintenzivnije padavine očekuju se ujutru i pre podne. Pre podne u Bačkoj suvo, dok će u Timočkoj Кrajini padati kiša koja se posle podne očekuje ponegde i u Vojvodini. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, u brdsko-planinskim predelima uz stvaranje snežnih nanosa. U Beogradu oblačno sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača.

Posle podne slabljenje snega, a potpuni prestanak padavina očekuje se sutra tokom dana, naovi RHMZ. Dnevne temperature kretaće se od -1 do 3, a na severu Vojvodine i u Negotinskoj Krajini do 8 stepeni, uz pad temperature tokom dana. Najjači intenzitet padavina očekuje se ujutro i pre podne uz značajno stvaranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 30 centimetara u nižim predelima i do 50 cm na planinama, lokalno i više. Posle podne se uz sneg