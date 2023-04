NOVI SAD: Još hladnije s kišom, susnežicom i snegom. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 0, a maksimalna 4 stepena.

VOJVODINA: Hladnije s kišom i mogućom susnežicom i snegom. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 0, a maksimalna 5 stepeni. SRBIJA: Znatno hladnije sa susnežicom i snegom i u nižim predelima, osim na istoku Srbije. Doći će do formiranja snežnog pokrivača u nižim predelima: od 5 cm na severu do 20 cm na zapadu. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 0, a