SAD saopštile da su ubile jednog od vođa Islamske države u Siriji

Sjedinjene Američke Države su izvele vojnu operaciju u kojoj je ubijen jedan od komandanata Islamske države u Siriji, saopštila je danas američka Centralna komanda (CENTCOM).

Halid Aid Ahmed al-Džaburi bio je odgovoran za planiranje napada Islamske države na Evropu i za razvijanje rukovodeće strukture ove terorističke organizacije, navodi se u saopštenju američke vojske, prenosi Rojters. CENTCOM forces conducted a unilateral strike in Syria killing an ISIS senior leader responsible for planning attacks into Europe. pic.twitter.com/hwVjqdUTee — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 4, 2023 U napadu, koji je izveden u ponedeljak, nije