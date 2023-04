Stoltenberg: Pristupanje Finske NATO-u biće istorijski događaj

BRISEL – Pristupanje Finske NATO kasnije danas biće istorijski događaj i direktan rezultat ruskog napada na Ukrajinu, izjavio je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg.

On je rekao da će Alijansa obezbediti da i Švedska postane punopravni član, preneo je Rojters. „Predsednik (Rusije Vladimir) Putin je kao deklarisani cilj invazije na Ukrajinu postavio manje NATO-a”, rekao je Stoltenberg novinarima, uoči sastanka ministara spoljnih poslova Severnoatlantskog saveza, prenosi Tanjug. To postaje upravo suprotno, istakao je on. „Finska danas, a uskoro će i Švedska postati punopravni član Alijanse”, kazao je Stoltenber.