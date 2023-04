"Nema govora o privatizaciji": Siniša Mali o EPS-u i restruktuiranju energetskog sektora

Ministar finansija, Siniša Mali, jutros je gostovao na RTS-u i tom prilikom najavio strategiju za razvoj EPS-a do kraja maja.

Mali je rekao da "nema govora o privatizaciji EPS-a", i da on mora da bude prava lokomotiva razvoja Srbije. Ukazao je da je rat u Ukrajini pokazao sve manjkavosti energetskog sistema u Evropi. - Do kraja maja izlazimo sa strategijom rasta energetskog sektora u narednim decenijama, kaže ministar finansija. "Možda najvažniji deo toga je EPS. Do 2030. oko 40 odsto proizvodnje EPS-a mora da bude iz obnovljivih izvora. To traže i strani investitori koji kupuju tu