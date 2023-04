Produženo radno vreme graničnog prelaza Bajmok-Bačalmaš zbog uskršnjih praznika

Zbog predstojećih uskršnjih praznika granični prelaz Bajmok-Bačalmaš od sutra do 17. aprila radiće produženo, od 7 časova do ponoći, saopštila je mađarska policija. Da bi se rasteretio Horgoš u predstojećim danima pojačanog saobraćaja, granični prelaz Bački Vinogradi-Ašothalom od sutra će imati radno vreme od 7 do 22 časa, do kraja uskršnjih praznika.

Kako prenosi RTS, najfrekventniji prelaz sa Mađarskom - Horgoš praznične gužve dočekuje sa proširenim i modernizovanim terminalima. Umesto šest, putničkim vozilima na raspolaganju je osam ulaznih terminala, dok su za autobuse rezervisane dve ulazne trake.