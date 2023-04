Marko Vidojković: Spot na Pinku kojim nam prete hapšenjem cilj Vučićevićevog cirkusa

Autor emsije „Dobar, loš, zao“ Markom Vidojković izjavio je Newsnight TV N1 da je cilj „cele farsa oko odlaksa Dragana J.

Vučićevića u zatvor“ zapravo spot na Pinku kojim se poziva na hapšenje novinara N1, Nove i Danasa. „Misim da je zapravo cela farsa oko odlaska Dragana J. Vučićevića u zatvor, ceo taj igrokaz bio zapravo obrađen da bismo stigli do ovoga, ovaj spot Pinka je u stvari cilj, to je ono što smo čekali sve vreme, to je ono zbog čega se sav ovaj cirkus sa Draganom J. Vučićevićem i njegovom kaznom, i njegovim jednoipodnevnim zatvorom odvijao“, ocenio je Vidojković