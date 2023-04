Petruševa raduju pobede Zvezde nad evropskim velikanima: Ko zna šta bi bilo da je Kampaco ranije bio sa nama

Košarkaš Crvene zvezde Filip Petrušev rekao je posle meča 33. kola Evrolige u kojem su crveno-beli pobedili Olimpijakos (87:79) da ga raduje to što je njegov tim zabeležio četvrti trijumf za redom u ovom takmičenju.

On je dodao da će to doprineti da ekipa sa više samopouzdanje dočeka završnicu sezone. – Nekako ostaje neka žal to što zaista igramo dobro u zadnje vreme i pogotovo sa Kampacom to izgleda sasvim dobro. Da je bio tu malo više ko zna šta bi bilo, ali ovako drago mi je što dižemo formu i pobeđujemo neke stvarno dobre ekipe, to me stvarno raduje – izjavio je centar crveno-belih. Petrušev je istakao koliko Fakundo Kampaco znači za igru Crvene zvezde. – Danas ga je bilo