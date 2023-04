Džon Holand: "Jednog dana te ostavi devojka i ne igraš mesec dana, pa se vratiš"

Košarkaš Crvene zvezde Džon Holand bio je uzbuđen posle svoje odlične partije, ali i pobede svog tima u duelu sa Olimpijakosom prošle večeri.

On je pred kamerama "Sport kluba" odisao pozitivnom energijom i dao zanimljiv odgovor na pitanje o njegovoj najboljoj predstavi u sezoni. Amerikanac je meč završio sa 17 poena. "To je život! Tako ide igra, tako ide život. Jednog dana te, recimo, ostavi devojka i ne igraš mesec dana zbog toga. A onda kreneš da igraš i pogađaš. Potrebno je ostati koncentrisan, šta god da se dešava. I... Mislim da smo odradili baš to. Jeste da nemamo šanse za plej-of, ali smo odigrali