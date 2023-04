Horor u Nišu! Ubio brata sekirom: Svađa se završila krvavim zločinom, ovo su prve slike sa mesta zločina! Video

Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsila Nišliju V.

V. (1976) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. - Sumnja se da je on, danas, nakon kraće rasprave u porodičnoj kući u Nišu, sekirom usmrtio pedesetdvogodišnjeg brata Bobana V., saopštila je policija. 00:11 Ubistvo u Nišu Braća su živela zajedno u kući, a komšije kažu da su pre ubistvačule burnu raspravu Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu. Kurir.rs/M.