Deo pruge Beograd - Budimpešta do Subotice biće završen i pre 2025.

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je sinoć da grant za prugu Beograd - Niš najveći evropski grant do sada, a da je počelo i postavljanje šina na pruzi Novi Sad - Subotica, te da će deo pruge od Beograd - Budimpešta, što se tiče srpskog dela do Subotice, biti završen i pre 2025. godine.

"Danas (četvrtak) su krenuli da postavljaju šine na pruzi Novi Sad - Subotica, a kod Mađara ide nešto sporije nego kod nas, i imam uveravanja da će oni to da ubrzaju, a sa naše strane ide odlično. Mi ćemo svakako završiti do Subotice do 2025.godine i pre toga", kazao je Vučić za RTS. "Mi sada krećemo da radimo Stalać - Đunis, projektovali smo prugu Valjevo - Vrbnica, Valjevo - crnogorska granica, sada treba da vidimo kako to da radimo. Tu treba 110-120 km da bude