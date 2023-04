Oblačno, u većem delu zemlje suvo, maksimalna temperatura 7 do 11 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, u većem delu suvo, a samo na severu i istoku mestimično sa slabom kišom.

Jutarnja temperatura od -2 do 4, najviša dnevna od 7 do 11 stepeni. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Novom Sadu umereno do potpuno oblačno, pre podne sa slabom kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od 1 do 3, najviša dnevna oko 8 stepeni. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugoistočni. U Srbiji u subotu na jugu u jutarnjim satima slab mraz na 2 metra visine, dok