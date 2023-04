Hil: Dolazimo do ključnog momenta u procesu dijaloga Beograda i Prištine

Ambasador SAD u Srbiji Krisfofer Hil izjavio je da svi shvataju da se dolazi do ključnog momenta u procesu dijaloga u Briselu o budućem Sporazumu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, dodajući da je optimista i da je sporazum dobar za obe strane.

- Glavno pitanje za Srbiju, i mislim da je to inače pozitivan trend, jeste da pregovara sa EU. I dok pregovara sa Kosovom, Srbija praktično pregovara sa EU o skupu obaveza na koje će se obavezati prema Uniji. E, sada, da li treba da budem optimista za to, videćemo... Mislim da smo blizu jednog ključnog trenutka u tom procesu i videćemo kako će to ispasti - rekao je Hil. Na pitanje u vezi sa implementacijom i konstataciju da su se čuli suprotstavljeni zaključci