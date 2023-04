Tukao motkom, pa pucao iz vatrenog oružja, troje povređenih

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Voždovac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su S. I. (1962) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško ubistvo u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Sumnja se da je on, u noći između petka i subote, oko sat posle ponoći, u Bulevaru patrijarha Germana, najpre motkom više puta udario četrdesetjednogodišnjeg muškarca i naneo mu teške telesne povrede, a potom hicima iz vatrenog oružja lakše povredio muškarce starosti 33 i 40 godina. Trojica povređenih su prevezeni u Urgentni centar, gde im je ukazana lekarska pomoć. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden