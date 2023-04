Iskliznula četiri teretna vagona kod Crvenke: Prevozila melasu, saobraćaj u prekidu (foto)

Četiri teretna vagona sa melasom iskliznula su danas u 10.45 časova na pruzi kod Crvenke.

U nezgodi nema povređenih, navodi se u saopštenju Infrastrukture železnice Srbije. Kako se dodaje, u sastavu voza nije bilo vagona sa opasnim materijama i nema nikakvih opasnosti po ljude i životnu sredinu. Do iskliznuća je došlo na deonici Crvenka - Sivac, na pruzi Vrbas - Sombor. "U sastavu teretnog voza bilo je osamnaest vagona, od kojih su iskliznula četiri (od trećih do šestih kola od lokomotive).