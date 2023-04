Novak: Sin Stefan navija za Partizan, ja samo kad ne igra sa Zvezdom

Najbolji teniser sveta i veliki zvezdaš Novak Đoković otkrio je da njegov sin Stefan navija za Partizan

Otac Novak i sin Stefan Đoković navijali su za Partizan na gostovanju kod Monaka. Stefan je ipak bio malo bučniji navijač, srčano bi ispratio svaki poen Beograđana na putu do pobede za plej-of Evrolige. Novak se na to osvrnuo u kratkoj izjavi za francuski Esvik, otkrivši da je njegov naslednik navijač Partizana. "Zna se da navijam za Zvezdu. To promenim kad Partizan igra protiv bilo kog drugog, sem Zvezde. Sin Stefan je veliki pristalica Partizana. Došli smo