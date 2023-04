Od kola nije ostalo ništa, kao da su bila u presi: Strašan prizor s mesta nesreće kod Siriga, zbog srne poginuo bračni par (foto)

SIRIG - Bračni par A. L. (50) i žena S. L. (49) poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na putu Čenej-Sirig. Prizor na fotografiji s mesta udesa je jeziv, od automobila koji se sa boka sudario sa kamionom nije ostalo gotovo ništa. Lim je potpuno zgužvan i izgleda kao da su kola bila i presi. View this post on Instagram A post shared by NS Uživo (@nsuzivo.rs) Nesrećni ljudi poginuli su na mestu posle sudara s kamionom do kog je došlo kada