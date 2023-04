Duško Ivanović: U poslednjih šest minuta smo stali da trčimo

Mogli su košarkaši Crvene zvezde, na gotovo identičan način, da ugroze trijumf u Čačaku, po receptu po kojem su gubili mečeve u Zagrebu, Minhenu, Atini, u Beogradskoj arni.

Na sedam minuta do kraja meča sa Borcem, crveno-beli su imali plus 17 poena (54:71). Delovalo je da su naučili prethodne lekcije sa gostovanja, međutim, odmah po izlasku Fakunda Kampaca Čačni su napravili seriju 10:1 i vratili neizvesnost. Trener Borca posle poraza od Crvene zvezde: Nadam se da će istina izaći na videlo Duško Ivanović je momentalno morao da vrati Argentinca, koji je do kraja utakmice, od poslednj 13, ubacio čak devet poena za svoju ekipu.