Sekretar KSS: Trebalo bi uvesti porez na pse, vlasnici odgovorni za njihove napade

BEOGRAD: Generalni sekretar Kinološkog saveza Srbije Mahmud al Dagistani, smatra da bi trebalo uvesti porez na pse i navodi da mnoge evropske zemlje imaju ovaj porez, bez obzira na to o kojoj veličini psa je reč.

"Sećam se da su šezdesetih godina postojali punktovi za vakcinaciju pasa. Svaki vlasnik bio je obavezan da vakciniše psa, plus da plati određeni iznos kao porez. Ako treba da se plati porez za psa, ja sam za to. Neka bude 1.000, 2.000, 3.000 dinara. Pomnožite to sa sa brojem vlasnika, pa neka ih je 400.000, vidite kolika je to suma novca", rekao je Dagistani za današnju "Politiku". Na opasku da bi uvođenje poreza moglo da dovede do toga da veliki broj vlasnika