Mlada pucala iz pištolja, pa pobegla kad je pokrenuta istraga: Na snimku se vidi da žena ispaljuje 4 metka dok sedi pored muža

Policija u severnoj indijskoj državi Utar Pradeš traga za ženom koja je pucala iz pištolja na svom venčanju.

Na snimku na društvenim mrežama vidi se kako žena ispaljuje četiri metka u vazduh dok sedi pored svog muža. Lokalna policija je saopštila da je otvorila slučaj protiv žene, koja je u bekstvu, prenosi BBC. #WATCH | Bride fires in air during wedding in UP's Hathras, flees after case filed (Video credit: Sumit Sharma) pic.twitter.com/fJ6S7WrAko — TOIWestUP (@TOIWestUP) April 10, 2023 Slavljenička pucnjava na venčanjima uobičajena je u nekim severnim indijskim državama