„Mislim da je njegov otac otišao da izjavi saučešće porodici čije je dete ubio“: Komšije otkrile detalje iz života Stojana nakon zločina Ripnju

Za Stojana I. (38), osumnjičenog za jezivi napad u kom je ubijena devojčica (16), a ranjeni su njena majka, otac i baka, komšije kažu da se bavio fizičkim poslovima. „Sekao je drva i šišao travu po selu.

U poslednje vreme počeo je da popušta za živcima, ne znam ni da li se lečio. Njegova kuća je u istoj ulici gde je i kuća porodice Petrović, ali ne znam šta mu se tačno dogodilo da to uradi. Njegov deda i ne zna šta se dogodilo, ali mislim da mu je otac otišao do Petrovića da izjavi saučešće“, kaže jedan od komšija. Rođak pomahnitalog napadača iz Ripnja navodi za Nova.rs da je porodica ubice na lošem glasu i da je čak i on imao probleme sa Stojanom I. (38). „Ja