Lukašenko: Potrebne garancije da će nas Rusija braniti kao svoju teritoriju

MINSK - Predsednik Belorusije Aleksanar Lukašenko izjavio je danas da su Belorusiji potrebne garancije da će Rusija braniti Belorusiju ''kao sopstvenu teritoriju'', u slučaju spoljnog napada na tu zemlju, javlja Belta.

Lukašenko je to rekao u Minsku, na sastanku sa ruskim ministrom odbrane Sergejom Šojguom, koji je stigao u Belorusiju nakon nedavnih razgovora Lukašenka i ruskog predsednika Vladimira Putina. ''Zapadne zemlje ne ispunjavaju i faktički su pogazile sporazume o garancijama bezbednosti, koje su date Budimpeštanskim memorandumom u zamenu za povlačenje nuklearnog oružja'', rekao je Lukašenko. On je naveo da je to uključivalo i ekonomsku sigurnost. ''Ali kakva ekonomska