Krajinović imao meč loptu, nije bilo dovoljno za pobedu

Filip Krajinović bio je nadomak pobede protiv Roberta Bautiste-Aguta u prvom kolu mastersa u Monte Karlu do koga je došao kao laki luzer.

Na kraju je Španac uspeo da dođe do preokreta i plasmana u naredno kolo. Na kraju, posle velikog preokreta Bautista-Agut je nakon tri sata borbe slavio rezultatom 5:7, 7:6, 6:1. Krajinović je već u prvom svom gemu prvog seta spasio četiri brejk lopte da bi nakon toga on došao do prednosti brejka. Ipak, to nije bilo dovoljno. Propsutio je srpski teniser priliku da dođe do duplog brejka u sedmom gemu, a u osmom je Bautista-Agut uspeo u potpunosti da se vrati u prvi