Pruga menja režim na drumu: Novi režim saobraćaja na deonici Vrbas – Kula magistralnog auto-puta

OD protekle sedmice na snazi je novi režim saobraćaja na deonici Vrbas – Kula magistralnog auto-puta.

foto T. T. Razlog je izgradnja vijadukta u Vrbasu prema Kuli za potrebe buduće brze pruge od Novog Sada do Subotice. Iz „Puteva Srbije“ saopšteno je da će se radovi, koji su obezbeđeni odgovarajućom signalizacijom i opremom, izvoditi pod saobraćajem, uz zauzeće jedne kolovozne trake smera Kula – Vrbas i ograničenje brzine do 30 kilometara na čas. Izmenjen režim saobraćaja važiće do kraja marta 2024. godine.