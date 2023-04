Petković: Novi sastanak Vučića i predstavnika Srba sa Kosova u četvrtak

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da će u četvrtak biti održan novi sastanak političkih predstavnika Srba Kosova sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i Vladom Srbije.

- Razgovaraćemo i o političkim zaključcima koje treba da donesemo, da vidimo šta ćemo i kako ćemo u narednom periodu - kazao je Petković za TV Prva. On je ocenio da je to što su predstavnici opozicije juče napustili sednicu Odbora nameru da govor za Kosovo i Metohiju „licemerje“ i „posebna sramota“, jer je imao nameru da govori o evropskom sporazumu za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, ali oni to nisu hteli da sačekaju. Prema njegovim rečima, to dokazuje da