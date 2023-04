Razlika u godinama im nije problem: Amidžić smuvao skoro dve decenije mlađu koleginicu, a evo koliko je bio stariji od Danijele

Voditelj Ognjen Amidžić (47) nakon razvoda od Danijele Dimitrovske potvrdio je vezu sa koleginicom Minom Naumović , koja je skoro dvadeset godina mlađa od njega.

Naime, poznato je da je voditelj bio u braku sa Danijelom Dimitrovskom koja je 1987. godište, dok je on 1975. godište, što dovodi do razlike od 12 godina, međutim njima to nikada nije predstavljalo problem. Ognjen je sada uplovio u romantičan odnos sa Minom Naumović, koja vodi segment "Pazi, Mina" u njegovoj emisiji, a razlika od skoro 20 godina za njih nije prepreka. - Da, tačno je. U vezi smo, ali naš dogovor je da našu privatnost sačuvamo za nas i o tome ne