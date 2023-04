Za koga bi građani Srbije danas glasali i šta misle o EU: Najnovije istraživanje Faktor plusa

Građani Srbije se više nadaju da će Srbija postati članica EU, nego što veruju da će se to zaista i dogoditi, rezultati su najnovijeg istraživanja agencije "Faktor plus". Najveći razlog za to je sve češći stav Brisela protiv proširenja EU, ali i pritisci na našu zemlju u vezi sa uvođenjem sankcija Rusiji i rešavanjem kosovskog pitanja.

U poslednje vreme sve češće se priča o vanrednim parlamentarnim izborima, iako je od prošlih izbora prošlo svega godinu dana. Kada je reč o trenutnom rejtingu stranaka, SNS je na 45,5 odsto podrške, SPS na 10,7 odsto, a SSP na 6,9. Slede Zavetnici i NADA sa po 4,5 odsto i Dveri sa 4 odsto podrške. - Desnica trenutno ubira poene na temama o ratu u Ukrajini i kosovskom pitanju. Pokušavaju da pridobiju što više glasova, s tim što će se tek videti da li će desnica