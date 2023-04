Direktor kompanije Kentkart potvrdio navode BIRN-a: Nuđeno nam je da pristanemo na raskid ugovora u zamenu za nameštenu buduću javnu nabavku

Na današnjoj konferenciji za medije direktor kompanije Kentkart Veljko Vlahović je rekao da gradonačelnik razloge za raskid ugovora menja iz dana u dan kao što menja i druge stvari u vezi sa GSP.

On je potvrdio saznanja BIRN-a da je šef Šapićevog kabineta Nenad Milanović ponudio Kentkartu da pristane na raskid ugovora u zamenu da namesti Kentkartu buduću javnu nabavku. BIRN: Šapićev šef kabineta nudio nameštanje tendera Kentkartu (AUDIO) Ako to ne prihvatimo ulazimo u rat. Kao predstavnik kompanije, ni ja ni moje kolege nismo nikada bili izloženi nekom takvom predlogu koji je direktno uvlačenje u nezakonite stvari, rekao je Vlahović. On je naveo da su u