Lejkerse u produžetku savladali Minesotu i obezbedili plej-of

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa su nakon velike drame uspeli da savladaju Minesotu 108:102 (22:28, 27:32, 30:26, 19:12, 10:4) u produžetku i na taj način se plasiraju u plej-of NBA lige.

Minesota je tokom većeg dela utakmice vodila, najveća prednost je bila +15, a na poluvremenu je bilo +11. Međuti, Lejkersi su do prve prednosti došli nekoliko sekundi pre kraja meča kada je Denis Šruder pogodio sa linije za tri poena. Ipak, Majkl Konli je uspeo da za manje od sekunde i po dođe do poene i to uz faul Entonija Dejvsia, pa je tako obezbedio produžetak svojoj ekipi. Dennis Schroder's clutch triple off the LBJ feed... through the eyes of our slo-mo