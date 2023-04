Predstavnici opozicionih stranaka u Beogradu traže ostavku Aleksandra Šapića

Predstavnici opozicionih stranaka u Beogradu i danas su tražili da gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić podnese ostavku, zbog kako su rekli, zloupotreba sa javnim nabavkama, kao i da se raspišu vanredni izbori u Beogradu.

Predsednica beogradskog odbora Stranke slobode i pravde Mila Popović rekla je na konferenciji za novinare da Šapić treba da podnese ostavku, a ukoliko to ne učini smatraju da treba da ga smeni Skupština grada. "Zahtevamo od tužilaštva da momentalno postupi po krivičnoj prijavi koju smo podneli protiv Nenada Milanovića i Aleksandra Šapića za krivično delo zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom za koje je zaprećena kazna i do deset godina zatvora. Ukoliko to odbije da