Časova malo, instruktora nema, obuka se čeka mesecima! Auto-škole u Srbiji u višestrukim problemima, a evo gde struka vidi rešenje

Auto-školama u Srbiji nedostaju instruktori, pa polaznici na praktičan deo obuke za B kategoriju čekaju dva meseca. Kada konačno krenu sa časovima, oni su toliko proređeni da imaju priliku da sednu u auto tek dva do tri puta nedeljno. Na kraju, izgleda da ni MUP nema dovoljan broj ispitivača, jer i na polaganje ispita kandidati čekaju više nedelja.

To im predstavlja dodatni problem, zato što moraju da plaćaju dodatne časove vožnje kako ne bi zaboravili ono što su naučili. Trenutno se cena obuke za B kategoriju kreće uglavnom od 80.000 do 110.000, koliko je koštala i pre pola godine, kada je došlo do poskupljenja. U nekim auto-školama nedavno je skočila na 130.000, dok pojedine nerealno spuštaju cenu na oko 60.000 dinara. Mladen Rašeta, iz Privredne komore auto-škola Srbije, ističe da je rešenje problema u