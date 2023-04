Gradski odbornici usvojili Plan generalne regulacije za područje Gradske opštine Palilula

Gradski odbornici usvojili su danas nekoliko planskih dokumenata, među kojima i Plan generalne regulacije za područje Gradske opštine Palilula van obuhvata generalnog urbanističkog plana Beograda, po kojem će prostor koji je zauzimao PKB ostati zemljište sa poljoprivrednom namenom.

Taj plan je glavni urbanista Marko Stojčić ocenio kao najvažniji ističući da on „pokriva“ ogroman deo grada koji nema plansku dokumentaciju, saopštio je Beoinfo. „Kad je počela izrada tog plana, što je bilo pre bezmalo 15 godina, postavljalo se pitanje da li bi čitav prostor koji je zauzimao PKB trebalo da bude proglašen za građevinsko zemljište ili ne. Ovaj Plan je potvrdio da je odgovor na to pitanje odričan. To znači da na snazi ostaje poljoprivredna namena tog