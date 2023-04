Mančester Junajted ispustio dva gola prednosti, minimalna pobeda Juventusa

MANČESTER: Mančester junajted je prokockao dva gola prednosti zahvaljujući autogolovima i posle remija 2:2 protiv Sevilje pa će na revanš u Andaluziju ići bez prednosti, dok je Juventus u Torinu minimalno savladao lisabonski Sporting i značajno se primakao plasmanu u polufinale Lige Evrope.

Na Old Trafordu je delovalo da će Sevilja kući sa mnogo lopti u mreži, a na kraju se ispostavilo da je ostvarila fenomenalan rezultat. Odlično je domaćin otvorio meč i do vođstva došao već u 14. minutu. Bruno Fernandeš je poslao precizan pas ka Marselu Sabiceru, koji se dobro snašao i savladao Bona za 1:0. Samo sedam minuta kasnije, Sabicer je duplirao prednost domaćina. U ulozi asistenta bio je Antoni Marsijal. Dominirao je domaćin sve do finiša meča, a mogao je