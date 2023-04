Lansiranje severnokorejske balističke rakete: Ispaljivanju i obilasku trupa prisustvovala i ona! Da li Kim sprema naslednicu?

Interkontinetalna balistička raketa Hwasong-18 lansirana je u četvrtak rano ujutro i posle kraćeg leta izazvala 20 minutnu paniku na ostrvu Hokaido, zbog čega su se oglasile i sirene za vazdušnu opasnost.

Sa tim činom Severna Koreja obelodanila je da je ponovo testirala novu interkontinetalnu balističku raketu na čvrsto gorivo, koja je nedavno imala premijeru na vojnoj paradi u Pjongjangu. VIDEO (with sound): North Korea's state-run Korean Central Television (KCTV) video footage of the Hwasong-18 solid-fuel ICBM launch (1/3) Read more about the launch here, by @ColinZwirko: https://t.co/6S0vcs4TL8 pic.twitter.com/Z5Zh5laX2V — NK NEWS (@nknewsorg) April 14, 2023 Ono