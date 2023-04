U Srbiji ujutro kiša i pljuskovi, popodne sunčano. Najviša dnevna temperatura do 19 stepeni.

Oblačnost sa zapada kontinenta stiže i do naših krajeva. Danas u prvom delu dana kiša, pljuskovi i sneg na planinama. U drugom delu dana duži sunčani intervali. Malo svežije. Jutarnja temperatura od 6 do 12 stepeni, najviša dnevna do 19. U glavnom gradu ujutru i pre podne kiša i pljuskovi, popodne uglavnom suvo. Temperatura do 14 stepeni.