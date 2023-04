Panter otkriva kakav je željko Obradović: Kapiten Partizana bez dlake na jeziku

Košarkaši Partizana dočekuju Panatinaikos u poslednjem kolu Evrolige i ukoliko zabeleže pobedu osiguraće šesto mesto pred početak TOP 8 faze. Kapiten crno-belih je otkrio kako je raditi sa Željkom Obradovićem.

Foto arhiva VN U Beogradu igraš pod komandnom palicom najboljeg evropskog trenera svih vremena Željka Obradovića. Na osnovu onoga što si do sada iskusio, šta njega čini toliko velikim? Kevin Panter dve pune sezone brani boje Partizana, a sada otkriva kakav je čovek i kako je sarađivati sa Željkom Obradovićem. - Njegova oštroumnost i njegova inteligencija. I iznad svega, on je izvanredno ljudsko biće. Mislim da veliki broj ljudi to ne primećuje jer ih primarno