Smena sunca, oblaka i kiše - temperatura do 20 stepeni

Detaljnu vremensku prognozu za praznike možete pročitati OVDE.

Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili lokalnog pljuska. Na visokim planinama kratkotrajan sneg. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni, do kraja dana u skretanju na istočni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Najniža temperatura od 1 do 7 stepeni, a najviša od 16 do 20 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i veći deo dana