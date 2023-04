Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na planinama, slab sneg. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 10, najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. U Kragujevcu povremeno kiša, temperatura oko 15 stepeni.